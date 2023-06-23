Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Директор СВР объяснил, что российская сторона получила, что киевские власти готовятся вооруженные силы для удушения ДНР и ЛНР к 2022 году. Именно из-за этих разведывательных данных Россия была вынуждена начать специальную военную операцию.
Во время СВО были получены дополнительные данные и документы, которые тоже свидетельствовали, что Украина была готова напасть на республики Донбасса в конце февраля 2022 года или начале марта.
Также Нарышкин отметил, что это наступление было бы начато «с согласия или по инициативе их западных союзников», пишет ИА «Новороссия», цитируя главу СВР.
Ранее Rostovgazeta писала, что Ростовская область сохранила статус приграничной территории для безопасности.