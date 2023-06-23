rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Изображение материала

Украина планировала военную операцию на границе с Ростовской областью в 2022 году

23 июня 2023, 11:44
Фото: 1MI

Нарышкин заявил, что Украина планировала военную операцию у границ Ростовской области

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что киевские власти вынашивали планы по проведению большой военной операции против республик Донбасса на границе Ростовской области.

Директор СВР объяснил, что российская сторона получила, что киевские власти готовятся вооруженные силы для удушения ДНР и ЛНР к 2022 году. Именно из-за этих разведывательных данных Россия была вынуждена начать специальную военную операцию.

Вассерман высказался об угрозе для Кубани, если Украина нанесет удар ракетами HIMARS
Узнать подробнее

Во время СВО были получены дополнительные данные и документы, которые тоже свидетельствовали, что Украина была готова напасть на республики Донбасса в конце февраля 2022 года или начале марта.

Также Нарышкин отметил, что это наступление было бы начато «с согласия или по инициативе их западных союзников», пишет ИА «Новороссия», цитируя главу СВР.

Ранее Rostovgazeta писала, что Ростовская область сохранила статус приграничной территории для безопасности.

Читайте также:
Николай Мирошниченко из Ростовской области вызвал огонь ВСУ на себя и спас товарищейКиев надеется обменять членов «Азова» *, которых судят в РостовеСпасая раненых под Бахмутом погиб 43-летний уроженец Ростовской области Иван Нагибин
#Новости СВО#Нападение ВСУ на Ростовскую область#Ростовская область#Нарышкин Сергей Владимирович
Подпишитесь
Эксперт Сухарь призвал отменить концерт не поддержавшей СВО Арбениной в Ростове
Сегодня, 07:13
В центре Ростова нанесли новую разметку под платную парковку
Сегодня, 10:14
В Ростовской области выследили француза, который незаконно пребывал в России
Сегодня, 09:29
Владельца енотокафе в Ростове наказали за отсутствие лицензии на показ животных
Сегодня, 07:34
Где в Ростове установлены общественные туалеты и почему ими никто не пользуется
Сегодня, 07:48
Из клуба Басты ФК «СКА Ростов-на-Дону» в июне ушли 15 футболистов
Сегодня, 07:57