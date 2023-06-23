Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
На улице Донской в Ростове сдают в аренду участок земли под размещение роторной парковки. При этом уточняется, что на участке земли нельзя возводить никакие капитальные строения.
Напомним, что возвести карусельную парковку в Ростове власти также собирались летом 2022 года на улице Шаумяна. Однако после сноса ветхого здания выяснилось, что земельный участок относится к охранной зоне. И строить на нем запрещено.
Ростовский урбанист уверен, что карусельные парковки не решат проблему нехватки парковочных мест в городе.
«Если кто-то у себя во дворе сделает частную карусельную парковку, и вместо двух мест станет 12, это все равно ничтожно мало. Причем новые парковочные места будут невероятно дорогими — гораздо дороже, чем на улице», — отмечает Артемий Зайцев.
Настоящая проблема, по словам собеседника, заключается в том, что ростовчане еще не научились платить за парковку. Связано это как с небольшим штрафом, так и с тем, что штрафов выписывают крайне мало.
«Если штрафов будет больше, и размер штрафа увеличат, то появится большое количество свободных мест на парковках. Таким образом проблема будет решена без каруселей», — резюмирует урбанист.
Ранее RostovGazeta сообщала, как нелегалы организовали сбор денег для приехавших из области пациентов стационара, которые оставляли автомобили на бесплатной парковке возле больницы.