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Урбанист Зайцев заявил, что карусельные парковки не решат проблему в Ростове

23 июня 2023, 13:04
Фото: Артемий Зайцев / rostovgazeta.ru
Почему карусельные парковки не решат проблему с нехваткой парковочных мест в Ростове
В центральной части Ростова имеется порядка 6,5 тысячи платных парковочных мест. А всего в городе примерно 300 тысяч автомобилей. Карусельные парковки не решат проблему нехватки парковочных мест, сообщил RostovGazeta урбанист Артемий Зайцев.

На улице Донской в Ростове сдают в аренду участок земли под размещение роторной парковки. При этом уточняется, что на участке земли нельзя возводить никакие капитальные строения.

Напомним, что возвести карусельную парковку в Ростове власти также собирались летом 2022 года на улице Шаумяна. Однако после сноса ветхого здания выяснилось, что земельный участок относится к охранной зоне. И строить на нем запрещено.

Ростовский урбанист уверен, что карусельные парковки не решат проблему нехватки парковочных мест в городе.

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«Если кто-то у себя во дворе сделает частную карусельную парковку, и вместо двух мест станет 12, это все равно ничтожно мало. Причем новые парковочные места будут невероятно дорогими — гораздо дороже, чем на улице», — отмечает Артемий Зайцев.

Настоящая проблема, по словам собеседника, заключается в том, что ростовчане еще не научились платить за парковку. Связано это как с небольшим штрафом, так и с тем, что штрафов выписывают крайне мало.

«Если штрафов будет больше, и размер штрафа увеличат, то появится большое количество свободных мест на парковках. Таким образом проблема будет решена без каруселей», — резюмирует урбанист.

Ранее RostovGazeta сообщала, как нелегалы организовали сбор денег для приехавших из области пациентов стационара, которые оставляли автомобили на бесплатной парковке возле больницы.

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