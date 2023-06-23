В День памяти и скорби гости ресторана в Ростове веселились под проукраинскую песню

Вечером четверга, 22 июня, в соцсетях распространилось видео с отдыхом посетителей одного из ресторанов в центре Ростова. Гости заведения в переулке Доломановском «отжигали» под песню Верки Сердючки «Гулянка» в День памяти и скорби, не обращая внимания на проукраинский текст композиции.