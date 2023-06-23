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В День памяти и скорби гости ресторана в Ростове веселились под проукраинскую песню

23 июня 2023, 05:53
Фото: pxhere.com
В День памяти и скорби гости ресторана в Ростове веселились под проукраинскую песню
В Ростове клиенты одного из ресторанов в переулке Доломановском устроили пляски под песню Верки Сердючки в День памяти и скорби, об этом сообщили в социальных сетях.

Вечером четверга, 22 июня, в соцсетях распространилось видео с отдыхом посетителей одного из ресторанов в центре Ростова. Гости заведения в переулке Доломановском «отжигали» под песню Верки Сердючки «Гулянка» в День памяти и скорби, не обращая внимания на проукраинский текст композиции.

Посетители ресторана в центре Ростова веселились под песню «Ще не вмерла Украина»
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Это возмутило автора видео, который поспешил поделиться видео в соцсетях, однако мнения ростовчан о произошедшем разошлись: кто-то счел происходящее не заслуживающим внимания, отметив, что песня очень старая, а кто-то напротив назвал это кощунство и поддержкой нацизма.

«Это че за фигня такая! Наши ребята гибнут там, а у нас играет их музыка!», — возмутились некоторые дончане.

Ранее в Краснодаре объявили о проверке караоке-клубов после вечеринки с композициями Верки Сердючки.

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