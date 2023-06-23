В День памяти и скорби гости ресторана в Ростове веселились под проукраинскую песню

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Published Сегодня, 05:53
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Updated Сегодня, 05:55
Вечером четверга, 22 июня, в соцсетях распространилось видео с отдыхом посетителей одного из ресторанов в центре Ростова. Гости заведения в переулке Доломановском «отжигали» под песню Верки Сердючки «Гулянка» в День памяти и скорби, не обращая внимания на проукраинский текст композиции.
Это возмутило автора видео, который поспешил поделиться видео в соцсетях, однако мнения ростовчан о произошедшем разошлись: кто-то счел происходящее не заслуживающим внимания, отметив, что песня очень старая, а кто-то напротив назвал это кощунство и поддержкой нацизма.
«Это че за фигня такая! Наши ребята гибнут там, а у нас играет их музыка!», — возмутились некоторые дончане.
Ранее в Краснодаре объявили о проверке караоке-клубов после вечеринки с композициями Верки Сердючки.