В Молдавии призвали избавиться от иллюзий о дружбе в Россией

Гросу подчеркнул, что для поддержания дружественных отношений с Россией необходимо взаимное уважение, которого, по его словам, нет. Он также признал, что Молдавия не может повлиять на геополитические процессы, но призвал «уважать выбор республики, которая выразила свой выбор через демократические выборы в пользу Евросоюза».