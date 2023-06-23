rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 21:26

Published Сегодня, 21:26

Modified Сегодня, 21:32

Updated Сегодня, 21:32

В Молдавии призвали избавиться от иллюзий о дружбе в Россией

22 июня 2023, 21:26
Председатель правящей партии «Действие и солидарность» и глава парламента Молдавии Игорь Гросу в интервью каналу Jurnal TV отметил, что жители Молдавии должны избавиться от иллюзий о дружбе с Россией в течение многих веков.

Он подчеркнул, что Россия никогда не уважала Молдавию и не проявляла уважения к малым, средним, отдаленным или приближенным государствам. Об этом пишет 360tv.ru.

Гросу подчеркнул, что для поддержания дружественных отношений с Россией необходимо взаимное уважение, которого, по его словам, нет. Он также признал, что Молдавия не может повлиять на геополитические процессы, но призвал «уважать выбор республики, которая выразила свой выбор через демократические выборы в пользу Евросоюза».

Подпишитесь
Ростовская область останется приграничным регионом, пока под Ростовом горят рынки
Сегодня, 15:17
Критикующая СВО Диана Арбенина выступит в Ростове с концертом 27 июня
Сегодня, 17:06
В Ростовской области минимальный набор продуктов вырос в цене на 7,9% в 2023 году
Сегодня, 16:44
В Ростовской области продолжительность жизни населения увеличилась до 72,7 лет
Сегодня, 16:16
Из Ростовской области за границу собираются выслать лишь 10 нелегальных мигрантов
Сегодня, 15:29
Посетители ресторана в центре Ростова веселились под песню «Ще не вмерла Украина»
Сегодня, 20:37