В Молдавии призвали избавиться от иллюзий о дружбе в Россией

Posted Сегодня, 21:26
Published Сегодня, 21:26
Modified Сегодня, 21:32
Updated Сегодня, 21:32
Он подчеркнул, что Россия никогда не уважала Молдавию и не проявляла уважения к малым, средним, отдаленным или приближенным государствам. Об этом пишет 360tv.ru.
Гросу подчеркнул, что для поддержания дружественных отношений с Россией необходимо взаимное уважение, которого, по его словам, нет. Он также признал, что Молдавия не может повлиять на геополитические процессы, но призвал «уважать выбор республики, которая выразила свой выбор через демократические выборы в пользу Евросоюза».