Согласно отчету надзорного ведомства, радиационная безопасность в Ростовской области находится в норме. Показатели облучения не превышают допустимых уровней. Годовая эффективная доза облучения в регионе составила 3,26 миллизиверт в год, что не превышает приемлемый уровень в 5,0 миллизиверт в год.