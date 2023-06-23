Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
В Ростовской области специалисты Роспотребнадзора сформировали информационный фонд показателей радиационной безопасности населения. Данные о радиационном облучении собирались в течение 2022 года. Специалисты отслеживали показатели естественного и техногенно-изменённого радиационного фона.
Согласно отчету надзорного ведомства, радиационная безопасность в Ростовской области находится в норме. Показатели облучения не превышают допустимых уровней. Годовая эффективная доза облучения в регионе составила 3,26 миллизиверт в год, что не превышает приемлемый уровень в 5,0 миллизиверт в год.
Вместе с тем ранее эколог объяснил, как после разрушения Каховской ГЭС радиация может попасть в Ростов.