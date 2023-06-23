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В Роспотребнадзоре рассказали, грозит ли Ростовской области радиация

23 июня 2023, 11:52
Фото: 1MI
Чрезмерных доз радиационного облучения не получают жители Ростовской области
Чрезмерных доз радиационного облучения не получают жители Ростовской области, заявили в региональном Роспотребнадзоре.

В Ростовской области специалисты Роспотребнадзора сформировали информационный фонд показателей радиационной безопасности населения. Данные о радиационном облучении собирались в течение 2022 года. Специалисты отслеживали показатели естественного и техногенно-изменённого радиационного фона.

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Согласно отчету надзорного ведомства, радиационная безопасность в Ростовской области находится в норме. Показатели облучения не превышают допустимых уровней. Годовая эффективная доза облучения в регионе составила 3,26 миллизиверт в год, что не превышает приемлемый уровень в 5,0 миллизиверт в год.

Вместе с тем ранее эколог объяснил, как после разрушения Каховской ГЭС радиация может попасть в Ростов.

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#Виктория Прутковская#Роспотребнадзор#Радиация в Ростовской области#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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