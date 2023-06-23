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В Ростове концертную площадку на крыше «Астора» закрыли до окончания СВО

23 июня 2023, 10:55
Фото: pxhere.com
В Ростове концертную площадку на крыше «Астора» закрыли до окончания СВО
В Ростове объявили о закрытии концертной площадки на крыше галереи «Астор» на неопределенный срок — до завершения СВО, информацию об этом разместили в сообществе Rostov Roof Live.

В четверг, 22 июня, директор галереи «Астор» получил письмо от главы администрации Ростова, в котором сообщалось о необходимости отменить культурно-массовые мероприятия на крыше здания в связи с участившимися применениями и атаками украинских БПЛА. По словам властей города, в текущих условиях проведение концертов на крышах может создать угрозу для зрителей, а также нарушает работу средств связи и радиоэлектронной борьбы.

Фото: Rostov Roof Live

Поэтому до конца СВО концерты и запланированные мероприятия будут проводить на альтернативных площадках.

«Все ранее приобретенные билеты будут действительны на новой локации», — сказано в сообщении.

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