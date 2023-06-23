Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
В четверг, 22 июня, директор галереи «Астор» получил письмо от главы администрации Ростова, в котором сообщалось о необходимости отменить культурно-массовые мероприятия на крыше здания в связи с участившимися применениями и атаками украинских БПЛА. По словам властей города, в текущих условиях проведение концертов на крышах может создать угрозу для зрителей, а также нарушает работу средств связи и радиоэлектронной борьбы.
Поэтому до конца СВО концерты и запланированные мероприятия будут проводить на альтернативных площадках.
«Все ранее приобретенные билеты будут действительны на новой локации», — сказано в сообщении.
Ранее эксперт призвал отменить концерт Дианы Арбениной, критикующей СВО.