В четверг, 22 июня, директор галереи «Астор» получил письмо от главы администрации Ростова, в котором сообщалось о необходимости отменить культурно-массовые мероприятия на крыше здания в связи с участившимися применениями и атаками украинских БПЛА. По словам властей города, в текущих условиях проведение концертов на крышах может создать угрозу для зрителей, а также нарушает работу средств связи и радиоэлектронной борьбы.