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В Ростове отремонтируют здание музея русско-армянской дружбы в Нахичевани

23 июня 2023, 04:55
Фото: Яндекс. Карты
В Ростове отремонтируют здание музея русско-армянской дружбы в Нахичевани
В Ростове заказали проектно-сметную документацию для проведения капитального ремонта в Доме Искидарова, здание которого сейчас занимает музей русско-армянской дружбы, сведения об этом появились на портале госзакупок.

В четверг, 22 июня, ГБУК РО «Ростовский областной музей краеведения» выступил заказчиком конкурса для поисков фирмы-подрядчика, способной подготовить проектно-сметную документацию для капремонта объекта культурного наследия областного значения Дома Искидарова, где в настоящий момент располагается музей русско-армянской дружбы. Проектно-сметные работы оценили в 4,1 миллиона рублей.

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Само двухэтажное здание расположено на площади Свободы, 14/2 в Ростове-на-Дону, его площадь составляет 747 квадратных метров. Здесь планируется провести работы по ремонту кровли, фасада, интерьер и инженерных сетей, в том числе приспособить здание под современное использование. Подрядчику предстоит провести исследования истории и архитектуры здания, а также подготовить эскизный проект с рабочей документацией. Контракт необходимо выполнить в срок до 31 декабря следующего года.

Заявки на конкурс будут принимать до 10 июля, победителя выберут 13 июля.

Ранее в Ростове изъяли землю под аварийным домом для расселения жильцов.

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