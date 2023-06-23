В Ростове отремонтируют здание музея русско-армянской дружбы в Нахичевани

Само двухэтажное здание расположено на площади Свободы, 14/2 в Ростове-на-Дону, его площадь составляет 747 квадратных метров. Здесь планируется провести работы по ремонту кровли, фасада, интерьер и инженерных сетей, в том числе приспособить здание под современное использование. Подрядчику предстоит провести исследования истории и архитектуры здания, а также подготовить эскизный проект с рабочей документацией. Контракт необходимо выполнить в срок до 31 декабря следующего года.