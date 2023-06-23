rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Изображение материала

В Ростове позволят построить гостиницу в зоне Левобережного парка

23 июня 2023, 07:12
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове позволят построить гостиницу в зоне Левобережного парка
В Ростове власти позволят Геворгу Карапетяну построить гостиницу в зоне парка на улице Левобережной, проект постановления опубликовали на портале администрации.

В четверг, 22 июня, вышло постановление о том, что бизнесмену Геворгу Карапетяну разрешили подготовить изменения в документацию по планировке территории в границах улицы Левобережной между домом №1 и 7б.

Фото: администрация Ростова

Предприниматель собирается построить девятиэтажную гостиницу на левом берегу Дона, под планировку Карапетяну выделили участок площадью 1,01 гектара. Теперь ДАиГ Ростова должен представить Карапетяну исходные данные по подготовке документов в течении 20 дней, а также обеспечить проверку и согласование готового проекта.

Читайте также:
В Ростове могут позволить строить дома высотой до 32 этажей на левом берегу ДонаРостовскому порту разрешили построить зерновой терминал на левом берегу ДонаКонноспортивный комплекс на левом берегу Дона появится до 2035 года
#Надежда Пустяк#Происшествие#Застройка левого берега Дона#Застройка левого берега Дона в Ростове#Гостиница#Гостиничный бизнес#Бизнес и власть#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Эксперт Сухарь призвал отменить концерт не поддержавшей СВО Арбениной в Ростове
Сегодня, 07:13
Не поддержавшая СВО Диана Арбенина выступит в Ростове с концертом 27 июня
Вчера, 17:06
В Ростовской области минимальный набор продуктов вырос в цене на 7,9% в 2023 году
Вчера, 16:44
В Ростовской области продолжительность жизни населения увеличилась до 72,7 лет
Вчера, 16:16
Из Ростовской области за границу собираются выслать лишь 10 нелегальных мигрантов
Вчера, 15:29
Посетители ресторана в центре Ростова веселились под песню «Ще не вмерла Украина»
Вчера, 20:37