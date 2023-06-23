В Ростове позволят построить гостиницу в зоне Левобережного парка

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
В четверг, 22 июня, вышло постановление о том, что бизнесмену Геворгу Карапетяну разрешили подготовить изменения в документацию по планировке территории в границах улицы Левобережной между домом №1 и 7б.
Предприниматель собирается построить девятиэтажную гостиницу на левом берегу Дона, под планировку Карапетяну выделили участок площадью 1,01 гектара. Теперь ДАиГ Ростова должен представить Карапетяну исходные данные по подготовке документов в течении 20 дней, а также обеспечить проверку и согласование готового проекта.