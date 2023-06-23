В Ростове с 23 по 25 июня жителей ожидает жаркая погода без дождей

Согласно данным гидрометеорологического бюллетеня, в пятницу, 23 июня, ростовчан ожидает умеренно солнечная погода без существенных осадков. В течение дня в городе будет дуть ветер скоростью до 11 метров в секунду, а температура воздуха будет колебаться от +12 до +14 градусов в ночное время, днем воздух прогреется до +29 градусов.