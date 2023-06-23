В Ростове с 23 по 25 июня жителей ожидает жаркая погода без дождей

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Согласно данным гидрометеорологического бюллетеня, в пятницу, 23 июня, ростовчан ожидает умеренно солнечная погода без существенных осадков. В течение дня в городе будет дуть ветер скоростью до 11 метров в секунду, а температура воздуха будет колебаться от +12 до +14 градусов в ночное время, днем воздух прогреется до +29 градусов.
На выходных осадков ждать не стоит. Погода будет жаркой, а ветер усилится до 14 метров в секунду. При этом если 24 июня максимальная температура воздуха будет достигать +31 градуса, то 25 июня воздух прогреется еще сильнее — ночью потеплеет до +20 градусов, а днем стоит ожидать 33-градусную жару.
Ранее в Ростовской области предсказали 36-градусную жару.