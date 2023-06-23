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В Ростове строительство дороги на Театральном спуске могут закончить за 8,5 месяцев

23 июня 2023, 08:24
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове строительство дороги на Театральном спуске могут закончить за 8,5 месяцев
В Ростове на реализацию проекта строительства дороги на Театральном спуске планируют потратить 8,5 месяцев, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «РБК. Ростов» со ссылкой на администрацию города объявил, что строительство дороги на Театральном спуске займет менее года, если быть точнее, 8,5 месяцев. Однако сроки начала строительства пока остаются неизвестны, поскольку местные власти заняты выкупом земли под строительство.

На Театральном спуске в Ростове начали процедуры по выкупу земли для пешеходной зоны
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Власти уточнили, что параметры ПСД не менялись, и их корректировка не запланирована, а потому срок работ составит 8,5 месяцев. Финансировать проект будут из бюджетных средств, но точная стоимость работ пока неизвестна.

Ранее власти поделились планами по созданию рекреационной зоны у канатной дороги, проходящей по Театральному спуску.

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