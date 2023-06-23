Портал «РБК. Ростов» со ссылкой на администрацию города объявил, что строительство дороги на Театральном спуске займет менее года, если быть точнее, 8,5 месяцев. Однако сроки начала строительства пока остаются неизвестны, поскольку местные власти заняты выкупом земли под строительство.