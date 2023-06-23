Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Портал «РБК. Ростов» со ссылкой на администрацию города объявил, что строительство дороги на Театральном спуске займет менее года, если быть точнее, 8,5 месяцев. Однако сроки начала строительства пока остаются неизвестны, поскольку местные власти заняты выкупом земли под строительство.
Власти уточнили, что параметры ПСД не менялись, и их корректировка не запланирована, а потому срок работ составит 8,5 месяцев. Финансировать проект будут из бюджетных средств, но точная стоимость работ пока неизвестна.
Ранее власти поделились планами по созданию рекреационной зоны у канатной дороги, проходящей по Театральному спуску.