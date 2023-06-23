В Ростове выставили на продажу долгострой на проспекте Стачки за 110,9 млн рублей

Портал «Ъ» со ссылкой на ППК «Фонд развития территорий» объявил о реализации проблемного долгостроя на проспекте Стачки, 183 в Ростове-на-Дону. Площадь объекта составляет более 18 тысяч «квадратов», его оценили в 110,9 миллиона рублей.