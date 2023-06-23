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В Ростове выставили на продажу долгострой на проспекте Стачки за 110,9 млн рублей

23 июня 2023, 06:26
Фото: 1MI
В Ростове выставили на продажу долгострой на проспекте Стачки за 110,9 млн рублей
В Ростове на проспекте Стачки, 183 на продажу выставили долгострой, который возвел застройщик «Ростов-Центрстрой», об этом сообщили донские СМИ.

Портал «Ъ» со ссылкой на ППК «Фонд развития территорий» объявил о реализации проблемного долгостроя на проспекте Стачки, 183 в Ростове-на-Дону. Площадь объекта составляет более 18 тысяч «квадратов», его оценили в 110,9 миллиона рублей.

Строение занимает участок земли площадью 0,3 гектара, а жилые помещения занимают 13,2 тысячи квадратных метров. При этом разрешенная высота строительства достигает 16 этажей. Заявки от претендентов на покупку здания будут принимать до 10 июля.

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Напомним, ранее сообщалось, что обманутые дольщики АО «Ростов-ЦентрСтрой» смогут получить компенсации на общую сумму более 390 миллионов рублей, а главу компании-застройщика приговорили к одному году и четырем месяцам колонии из-за хищения средств дольщиков.

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