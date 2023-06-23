В Ростове выставили на продажу долгострой на проспекте Стачки за 110,9 млн рублей

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Портал «Ъ» со ссылкой на ППК «Фонд развития территорий» объявил о реализации проблемного долгостроя на проспекте Стачки, 183 в Ростове-на-Дону. Площадь объекта составляет более 18 тысяч «квадратов», его оценили в 110,9 миллиона рублей.
Строение занимает участок земли площадью 0,3 гектара, а жилые помещения занимают 13,2 тысячи квадратных метров. При этом разрешенная высота строительства достигает 16 этажей. Заявки от претендентов на покупку здания будут принимать до 10 июля.
Напомним, ранее сообщалось, что обманутые дольщики АО «Ростов-ЦентрСтрой» смогут получить компенсации на общую сумму более 390 миллионов рублей, а главу компании-застройщика приговорили к одному году и четырем месяцам колонии из-за хищения средств дольщиков.