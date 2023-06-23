Накануне, 22 июня, и. о. замглавы администрации Ростова по вопросам ЖКХ Алексей Потешкин проверил ход работ в Советском районе города, в том числе на улице Малиновского, 38, где сейчас устраняют дефект на тепломагистрали диаметром 500 миллиметров.