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В Ростове жителям обещают восстановить подачу горячей воды до 25 июня

23 июня 2023, 09:05
Фото: 1MI
В Ростове жителям обещают восстановить подачу горячей воды до 25 июня
В администрации Ростова объявили, что жителям ЗЖМ восстановят горячее водоснабжение в течение следующих двух дней, информация об этом появилась в пресс-службе городских органов власти.

Накануне, 22 июня, и. о. замглавы администрации Ростова по вопросам ЖКХ Алексей Потешкин проверил ход работ в Советском районе города, в том числе на улице Малиновского, 38, где сейчас устраняют дефект на тепломагистрали диаметром 500 миллиметров.

Повреждение обнаружили в труднодоступном месте — под межквартальным проездом, а потому было принято решение целиком заменить 30-метровый участок трубы. Работы закончат к 25 июня. Аналогичные работы идут на улице Каширской, где рабочие заменяют 150 трассовых метров теплосети.

Когда включат горячую воду жителям домов в Ростове-на-Дону в июне и июле
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В настоящий момент без горячей воды остаются 23 жилых дома, завершение ремонтных работ и восстановление водоснабжения «РТС» планируют закончить до конца недели.

Ранее стало известно, что допустимые сроки отключения горячей воды могут сократить до двух недель.

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