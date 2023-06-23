Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Накануне, 22 июня, и. о. замглавы администрации Ростова по вопросам ЖКХ Алексей Потешкин проверил ход работ в Советском районе города, в том числе на улице Малиновского, 38, где сейчас устраняют дефект на тепломагистрали диаметром 500 миллиметров.
Повреждение обнаружили в труднодоступном месте — под межквартальным проездом, а потому было принято решение целиком заменить 30-метровый участок трубы. Работы закончат к 25 июня. Аналогичные работы идут на улице Каширской, где рабочие заменяют 150 трассовых метров теплосети.
В настоящий момент без горячей воды остаются 23 жилых дома, завершение ремонтных работ и восстановление водоснабжения «РТС» планируют закончить до конца недели.
Ранее стало известно, что допустимые сроки отключения горячей воды могут сократить до двух недель.