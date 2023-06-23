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В Ростовской области выследили француза, который незаконно пребывал в России

23 июня 2023, 09:29
Фото: 1MI
В Ростовской области выследили француза, который незаконно пребывал в России
В Ростовской области оштрафовали гражданина Франции, который проживал в России без визы, об этом сообщил местный Telegram-канал.

Telegram-канал «Чё по Ростову» сообщил, что в Ростове оштрафовали гражданина Франции, который незаконно находился на территории России. Размер штрафа составил две тысячи рублей.

Авторы канала со ссылкой на собственные источники рассказали, что Манто Дидье Жан Рене находился на территории Ростовской области без визы, что стало поводом для возбуждения административного дела по статье нарушение режима пребывания в России.

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Хотя Железнодорожный районный суд Ростова принял решение о выплате французом штрафа, мужчине удалось избежать принудительного выдворения из страны, поскольку Жан Рене признал свою вину, попросил прощения и пообещал самостоятельно уехать из страны.

Ранее стало известно, сколько нелегальных мигрантов принудительно вышлют из России.

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