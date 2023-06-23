В центре Ростова нанесли новую разметку под платную парковку

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Telegram-канал «Это Ростов!» поделился фото читателей, которые сообщили о появлении новой дорожной разметке на улице Суворова в границах переулков Крепостного и Нахичеванского. По данным канала, здесь с 24 июня будет организована платная парковка.
Также канал предоставил карту улицы Народного Ополчения, Текучева и Соборного переулка, где, согласно их отметкам, должны появиться участки под платную парковку. Информация об этом пока не получила подтверждения, данные уточняются.
«Ну да, вместо строительства парковочных карманов, чтобы не сужать и так затрудненный проезд по подобным улочкам, почему бы не нарисовать линию краски (ну так-то совсем не дорого), и после сделать парковку, можно и платно!», — возмутились горожане.
Ранее в Ростове собрались сдать в аренду участок для строительства роторной парковки на улице Донской.