В центре Ростова нанесли новую разметку под платную парковку

«Ну да, вместо строительства парковочных карманов, чтобы не сужать и так затрудненный проезд по подобным улочкам, почему бы не нарисовать линию краски (ну так-то совсем не дорого), и после сделать парковку, можно и платно!», — возмутились горожане.