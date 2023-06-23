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В центре Ростова сдадут в аренду участок под роторную парковку

23 июня 2023, 08:45
Фото: 1MI
В центре Ростова сдадут в аренду участок под роторную парковку
В Ростове на улице Донской собираются сдать в аренду земельный участок под роторную парковку, его начальная цена составляет более миллиона рублей, информация об этом появилась на портале «Торги России».

В четверг, 22 июня, в Ростове начали прием заявок от претендентов на аренду земельного участка на улице Донской, 57. Площадь земельного участка составляет 525 квадратных метров, а организацией торгов занимается ДИЗО Ростова-на-Дону.

Согласно объявлению, участок на улице Донской сдают в аренду под размещение роторной парковки, при этом на участке нельзя возвести никакие капитальные строения.

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Аренда заключается на срок продолжительностью пять лет, заявленная стоимость составляет 1,03 миллиона рублей. Заявки будут принимать до 19 июля, последние ценовые предложения можно подать 25 июля.

Напомним, это уже не первая попытка города построит карусельную парковку, в прошлый раз реализации проекта помешали санкции и охранная зона.

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