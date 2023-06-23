В Ростове в енотокафе «Лесная братва» выявили факт содержания и использования животных для ведения бизнеса без необходимой лицензии. В феврале надзорный орган получил обращение о том, что ИП Рыбин С. Е. ненадлежащим образом содержит и использует своих пушистых «сотрудников» в культурно-зрелищных целях, после чего инспекторы ведомства нанесли в кафе визит.