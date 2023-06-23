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Владельца енотокафе в Ростове наказали за отсутствие лицензии на показ животных

23 июня 2023, 07:34
Фото: pxhere.com
Владельца енотокафе в Ростове наказали за отсутствие лицензии на показ животных
В Ростове на владельца енотокафе «Лесная братва» завели административное дело за использование животных для ведения бизнеса без лицензии, об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Ростовской области.

В Ростове в енотокафе «Лесная братва» выявили факт содержания и использования животных для ведения бизнеса без необходимой лицензии. В феврале надзорный орган получил обращение о том, что ИП Рыбин С. Е. ненадлежащим образом содержит и использует своих пушистых «сотрудников» в культурно-зрелищных целях, после чего инспекторы ведомства нанесли в кафе визит.

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В ходе проверки инспекторы установили, что предприниматель нарушил некоторые требования законодательства о лицензировании отдельных видов деятельности, связанных с использованием животных для культурно-зрелищных целей. Владельцу бизнеса выдали предписание об устранении нарушений, также возбудили административное дело, материалы которого направили в Арбитражный суд. В итоге Рыбина оштрафовали.

Ранее енотокафе обвинили в издевательствах над животными и отравлении людей в квартирах над кафе аммиаком.

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