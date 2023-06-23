Военнослужащий Максим Журин из Ростовской области погиб в ходе спецоперации

Posted 23 июня 2023, 14:01
Published 23 июня 2023, 14:01
Modified 23 июня 2023, 14:03
Updated 23 июня 2023, 14:03
В ходе спецоперации погиб 24-летний военнослужащий из села Песчанокопское Ростовской области Максим Журин. Смертельное ранение он получил на Запорожском направлении в начале июня.
«Московский комсомолец» пишет, что похороны бойца уже состоялись в родном селе. Представлен ли Журин к какой-то награде, неизвестно.
Официально о гибели военнослужащего Минобороны сообщать не стало.
Ранее могилу заключенного из Ростовской области нашли в Нижнем Тагиле.