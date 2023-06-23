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Военнослужащий Максим Журин из Ростовской области погиб в ходе спецоперации

23 июня 2023, 14:01
Фото: 1MI
Смертельное ранение в ходе спецоперации получил боец из Ростовской области Максим Журин
Смертельное ранение в ходе спецоперации получил боец из Ростовской области Максим Журин, пишут СМИ.

В ходе спецоперации погиб 24-летний военнослужащий из села Песчанокопское Ростовской области Максим Журин. Смертельное ранение он получил на Запорожском направлении в начале июня.

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«Московский комсомолец» пишет, что похороны бойца уже состоялись в родном селе. Представлен ли Журин к какой-то награде, неизвестно.

Официально о гибели военнослужащего Минобороны сообщать не стало.

Ранее могилу заключенного из Ростовской области нашли в Нижнем Тагиле.

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