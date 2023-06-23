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Военную технику выставили рядом со штабом ЮВО на Буденновском в Ростове

23 июня 2023, 20:52
Фото: 1MI
Военную технику подтянули к штабу ЮВО в центре Ростова
Военную технику подтянули к штабу ЮВО в центре Ростова, сообщают очевидцы.

Очевидцы сообщили в паблике «Ростов Главный», что рядом со штабом ЮВО в Ростове на Буденновском появились БТР и другая военная техника. Сам Буденновский перекрыли для движения на отрезке от Горького до Пушкинской в обе стороны.

Официально штаб ЮВО и МВД это никак не комментировали.

Фото: телеграм-канал "Ростов-Главный"
Ростовский политолог Сухарь высказался о словах Пригожина о Шойгу и ЧВК «Вагнер»
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Информация уточняется.

Напомним, ранее BAZA сообщила о плане «Крепость», объявленном в полиции Ростовской области. Правоохранительные органы якобы подняли по тревоге. Информация о введении плана «Крепость» и перекрытии Буденновского может быть связана с заявлениями главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По его словам, в Ростов якобы приезжал министр обороны Сергей Шойгу, чтобы разобраться с «Оркестром». Сам Пригожин добавил, что не оставит это просто так. В Минобороны слова главы ЧВК решительно отрицают. Возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу.

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