Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
В Ростовской области подвели предварительные итоги ЕГЭ по обществознанию. Предмет является самым популярным из необязательных среди школьников. В этом году его сдавали более шести тысяч выпускников. Сто баллов по нему смогли получить 14 школьников.
Выпускница гимназии в Ростовской области Ева Шик смогла набрать на ЕГЭ по русскому, истории и обществознанию по сто баллов. Пока что она единственная стобалльница в регионе в этом году. Девушка планирует поступать на юридический факультет одного из московских вузов.
Ранее сообщалось, что число стобалльных работ на ЕГЭ по русскому языку и литературе резко выросло в Ростове.