Выпускница гимназии в Ростовской области Ева Шик смогла набрать на ЕГЭ по русскому, истории и обществознанию по сто баллов. Пока что она единственная стобалльница в регионе в этом году. Девушка планирует поступать на юридический факультет одного из московских вузов.