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Выпускница в Ростовской области набрала 300 баллов по трем предметам на ЕГЭ

23 июня 2023, 12:43
Фото: 1MI
Выпускница в Ростовской области смогла набрать 300 баллов по трем предметам на ЕГЭ
Выпускница в Ростовской области смогла набрать 300 баллов по трем предметам на ЕГЭ, рассказали в правительстве региона.

В Ростовской области подвели предварительные итоги ЕГЭ по обществознанию. Предмет является самым популярным из необязательных среди школьников. В этом году его сдавали более шести тысяч выпускников. Сто баллов по нему смогли получить 14 школьников.

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Выпускница гимназии в Ростовской области Ева Шик смогла набрать на ЕГЭ по русскому, истории и обществознанию по сто баллов. Пока что она единственная стобалльница в регионе в этом году. Девушка планирует поступать на юридический факультет одного из московских вузов.

Ранее сообщалось, что число стобалльных работ на ЕГЭ по русскому языку и литературе резко выросло в Ростове.

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