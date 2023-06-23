Жить в Ростовскую область приезжает больше людей, чем уезжает из нее

Posted 23 июня 2023, 17:33
Published 23 июня 2023, 17:33
Modified 23 июня 2023, 17:35
Updated 23 июня 2023, 17:35
Глава Ростовстата Марина Самойлова на пресс-конференции «Интерфакса» заявила, что, согласно данным на апрель 2023 года, Ростовская область имеет положительное сальдо миграционного прироста. Разница между числом прибывших и выбывших из региона составляет 3,9 тысячи человек. Людей в область приезжает больше, чем уезжает из нее.
Большая часть приехавших для ПМЖ выбирает Ростов-на-Дону и его агломерацию.
Ранее власти Ростовской области в отчете за прошлый год указали на рост миграции из региона в страны дальнего зарубежья.