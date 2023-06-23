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Posted 23 июня 2023, 17:33

Published 23 июня 2023, 17:33

Modified 23 июня 2023, 17:35

Updated 23 июня 2023, 17:35

Жить в Ростовскую область приезжает больше людей, чем уезжает из нее

23 июня 2023, 17:33
Приезжающих в Ростовскую область на ПМЖ оказалось больше, чем уехавших, заверяют в Ростовстате.

Глава Ростовстата Марина Самойлова на пресс-конференции «Интерфакса» заявила, что, согласно данным на апрель 2023 года, Ростовская область имеет положительное сальдо миграционного прироста. Разница между числом прибывших и выбывших из региона составляет 3,9 тысячи человек. Людей в область приезжает больше, чем уезжает из нее.

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Большая часть приехавших для ПМЖ выбирает Ростов-на-Дону и его агломерацию.

Ранее власти Ростовской области в отчете за прошлый год указали на рост миграции из региона в страны дальнего зарубежья.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростовская область#Ростовстат#Миграция в Ростовскую область
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