Глава Ростовстата Марина Самойлова на пресс-конференции «Интерфакса» заявила, что, согласно данным на апрель 2023 года, Ростовская область имеет положительное сальдо миграционного прироста. Разница между числом прибывших и выбывших из региона составляет 3,9 тысячи человек. Людей в область приезжает больше, чем уезжает из нее.