Корреспондент RostovGazeta запросила комментарий в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, представители которой подтвердили, что около полудня им поступило сообщение о пожаре на улице Западной, 37Б. Загорелась трансформаторная будка. На ликвидацию огня потребовалось менее 30 минут, одна единица спецтехники и четыре пожарных.