Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
В пятницу, 23 июня, Telegram-канал Don_Mash объявил, что жители Аксая пожаловались на отключения электроэнергии около 12.00 мск. Горожане связывают это с возможным пожаром, замеченным на улице Западной.
Корреспондент RostovGazeta запросила комментарий в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, представители которой подтвердили, что около полудня им поступило сообщение о пожаре на улице Западной, 37Б. Загорелась трансформаторная будка. На ликвидацию огня потребовалось менее 30 минут, одна единица спецтехники и четыре пожарных.
Ранее в соцсетях появились кадры пожара на складе в Волгодонске.