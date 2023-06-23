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Жители Аксая остались без света из-за пожара на улице Западной

23 июня 2023, 09:47
Фото: 78.mchs.gov.ru
Жители Аксая остались без света из-за пожара на улице Западной
В Аксае местные жители заявили, что остались без света, предварительной причиной прекращения подачи электроэнергии назвали пожар, об этом сообщил местный Telegram-канал.

В пятницу, 23 июня, Telegram-канал Don_Mash объявил, что жители Аксая пожаловались на отключения электроэнергии около 12.00 мск. Горожане связывают это с возможным пожаром, замеченным на улице Западной.

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Корреспондент RostovGazeta запросила комментарий в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, представители которой подтвердили, что около полудня им поступило сообщение о пожаре на улице Западной, 37Б. Загорелась трансформаторная будка. На ликвидацию огня потребовалось менее 30 минут, одна единица спецтехники и четыре пожарных.

Ранее в соцсетях появились кадры пожара на складе в Волгодонске.

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