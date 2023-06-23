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Жительница Шахт разбила пивной стакан о голову девушки в клубе и изуродовала ей лицо

23 июня 2023, 11:40
Фото: pxhere.com
В загородном клубе шахтинка разбила о голову девушки пивной бокал и разрезала ей лицо
В Шахтах осудили Веронику Семилетову, которая разбила о голову другой девушки пивной бокал и взрезала ей бровь стеклом, подробностями дела поделились в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Шахтинский городской суд Ростовской области 29 мая вынес приговор в отношении Вероники Семилетовой, которая напала на девушку в загородном клубе и обезобразила ей лицо.

Согласно приговору суда, в ночь на 9 марта 2022 года около 01.00 мск Семилетова, отдыхающая в загородном клубе «Шале» в Шахтах, поссорилась с одной из посетительниц и ударила по ее голове стеклянным пивным бокалом объемом 0,5 литра, подойдя со спины. Ее удар попал в затылок девушки, из-за чего жертва облокотилась руками на стол и обернулась к подозреваемой.

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Вероника Семилетова воспользовалась ситуацией и ударила девушку еще раз в область брови, из-за чего бокал разбился, нанося порезы в волосистой части головы и на левой брови жертвы, кроме того, у потерпевшей появился кровоподтек вокруг левого глаза. От пореза брови на лице жертвы остался шрам, который охарактеризовали как тяжкий вред здоровью из-за обезображивания лица.

Семилетова частично признала свою вину, подтвердив факт нападения, однако отрицала, что обезобразила девушку. В итоге нападавшую признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и осудили на один год колонии общего режима, однако благодаря смягчающим обстоятельствам и возмещению ущерба потерпевшей защитнику удалось обжаловать приговор Семилетовой.

Ранее в Сети появились кадры драки с вооруженным пистолетом ростовчанином.

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