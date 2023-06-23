Жительница Шахт разбила пивной стакан о голову девушки в клубе и изуродовала ей лицо

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
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Updated Сегодня, 11:42
Шахтинский городской суд Ростовской области 29 мая вынес приговор в отношении Вероники Семилетовой, которая напала на девушку в загородном клубе и обезобразила ей лицо.
Согласно приговору суда, в ночь на 9 марта 2022 года около 01.00 мск Семилетова, отдыхающая в загородном клубе «Шале» в Шахтах, поссорилась с одной из посетительниц и ударила по ее голове стеклянным пивным бокалом объемом 0,5 литра, подойдя со спины. Ее удар попал в затылок девушки, из-за чего жертва облокотилась руками на стол и обернулась к подозреваемой.
Вероника Семилетова воспользовалась ситуацией и ударила девушку еще раз в область брови, из-за чего бокал разбился, нанося порезы в волосистой части головы и на левой брови жертвы, кроме того, у потерпевшей появился кровоподтек вокруг левого глаза. От пореза брови на лице жертвы остался шрам, который охарактеризовали как тяжкий вред здоровью из-за обезображивания лица.
Семилетова частично признала свою вину, подтвердив факт нападения, однако отрицала, что обезобразила девушку. В итоге нападавшую признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и осудили на один год колонии общего режима, однако благодаря смягчающим обстоятельствам и возмещению ущерба потерпевшей защитнику удалось обжаловать приговор Семилетовой.
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