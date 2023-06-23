Жительница Шахт разбила пивной стакан о голову девушки в клубе и изуродовала ей лицо

Согласно приговору суда, в ночь на 9 марта 2022 года около 01.00 мск Семилетова, отдыхающая в загородном клубе «Шале» в Шахтах, поссорилась с одной из посетительниц и ударила по ее голове стеклянным пивным бокалом объемом 0,5 литра, подойдя со спины. Ее удар попал в затылок девушки, из-за чего жертва облокотилась руками на стол и обернулась к подозреваемой.