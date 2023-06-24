Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
В субботу, 24 июня, компания «Аэрофлот» объявила, что готова обменять билеты пассажирам, вылетающим из аэропортов Сочи, Минвод, Ставрополя и Волгограда без дополнительных доплат.
Это коснется только тех путешественников, кто собирался вылететь из южных аэропортов в период с 24 июня по 1 июля. Перенос вылета можно осуществить в пределах семи дней с даты вылета.
Для того, чтобы заменить дату вылета, пассажиров просят звонить по номеру *555, 8 (800) 444-55-55 или +7 (495) 223-55-55 для жителей Москвы.
Авиакомпания уточнила, что все рейсы выполняют в штатном режиме.
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