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Актер Сергей Жигунов пытается выехать из заблокированного Ростова

24 июня 2023, 09:08
Фото: rostovgazeta.ru
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Он старается вернуться в столицу, где его ждут на работу.

Известный актер и кинорежиссер Сергей Жигунов рассказал, что пытается уехать из Ростова-на-Дону в Москву. Его уже ждут в столице на работу, но ростовчанин застрял, как и многие, по пути на трассе М-4 «Дон». Многокилометровые пробки сковали федеральную дорогу рано утром. Жигунов также отмечает, что слышал гул вертолетов ночью.

«Проснулись, а на тех улицах, по которым мы вчера гуляли — танки», — написал он в своем телеграм-канале.

Центр города в это время перекрыт вооруженными представителями ЧВК «Вагнер». В диалог, по наблюдениям Жигунова, они не вступают. Полицейские в свою очередь стоят поодаль.

Отметим, что танков у штаба ЮВО уже нет. На перекрестке улицы Пушкинской и Буденновского проспекта в данное время стоит только бронетехника. На трассе М-4 «Дон» в это время работают российские волонтеры. Они пришли на помощь застрявшим в пробке автомобилистам с питьевой водой.

Танки покинули площадь у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону
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