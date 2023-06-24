Актер Сергей Жигунов пытается выехать из заблокированного Ростова

Отметим, что танков у штаба ЮВО уже нет. На перекрестке улицы Пушкинской и Буденновского проспекта в данное время стоит только бронетехника. На трассе М-4 «Дон» в это время работают российские волонтеры. Они пришли на помощь застрявшим в пробке автомобилистам с питьевой водой.