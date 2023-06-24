Актер Сергей Жигунов пытается выехать из заблокированного Ростова

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Известный актер и кинорежиссер Сергей Жигунов рассказал, что пытается уехать из Ростова-на-Дону в Москву. Его уже ждут в столице на работу, но ростовчанин застрял, как и многие, по пути на трассе М-4 «Дон». Многокилометровые пробки сковали федеральную дорогу рано утром. Жигунов также отмечает, что слышал гул вертолетов ночью.
«Проснулись, а на тех улицах, по которым мы вчера гуляли — танки», — написал он в своем телеграм-канале.
Центр города в это время перекрыт вооруженными представителями ЧВК «Вагнер». В диалог, по наблюдениям Жигунова, они не вступают. Полицейские в свою очередь стоят поодаль.
Отметим, что танков у штаба ЮВО уже нет. На перекрестке улицы Пушкинской и Буденновского проспекта в данное время стоит только бронетехника. На трассе М-4 «Дон» в это время работают российские волонтеры. Они пришли на помощь застрявшим в пробке автомобилистам с питьевой водой.