Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Напомним, что уроженец Ростова — известный актер и кинорежиссер Сергей Жигунов написал сегодня в своем telegram-канале о том, как пытался вернуться из Ростова в Москву.
Но, как и многие ростовчане, застрял в пробке по пути на трассе М-4 «Дон».
Сейчас у Жигунова все в порядке. Однако удалось ему отправиться в Москву, или пришлось вернуться в Ростов — выяснить не удалось. Об этом актер говорить не захотел.
«Собственно, все нормально. Как-то я не готов комментировать», — подчеркнул Сергей Жигунов.
В завершении беседы российский актер поблагодарил корреспондента RostovGazeta за беспокойство и пожелал всего доброго.
Ранее RostovGazeta сообщала, что эксперт Сухарь призвал отменить в Ростове концерт не поддержавшей СВО Дианы Арбениной.