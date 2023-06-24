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Актер Сергей Жигунов рассказал, чем закончилась попытка выехать из Ростова

24 июня 2023, 14:10
Фото: rostovgazeta.ru
Актер Сергей Жигунов рассказал, чем закончилась его попытка выехать из Ростова
Спасибо, что беспокоитесь, я вас обнимаю, сообщил Сергей Жигунов корреспонденту RostovGazeta.

Напомним, что уроженец Ростова — известный актер и кинорежиссер Сергей Жигунов написал сегодня в своем telegram-канале о том, как пытался вернуться из Ростова в Москву.

Но, как и многие ростовчане, застрял в пробке по пути на трассе М-4 «Дон».

Актер Сергей Жигунов пытается выехать из заблокированного Ростова
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Сейчас у Жигунова все в порядке. Однако удалось ему отправиться в Москву, или пришлось вернуться в Ростов — выяснить не удалось. Об этом актер говорить не захотел.

«Собственно, все нормально. Как-то я не готов комментировать», — подчеркнул Сергей Жигунов.

В завершении беседы российский актер поблагодарил корреспондента RostovGazeta за беспокойство и пожелал всего доброго.

Ранее RostovGazeta сообщала, что эксперт Сухарь призвал отменить в Ростове концерт не поддержавшей СВО Дианы Арбениной.

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