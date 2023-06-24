Автовокзал Ростова остановил продажу билетов по перекрытым маршрутам

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
По данным ведомства, автовокзал оставил продажу билетов лишь на направления, где временно действует ограничение движения.
Напомним, что на трассе М-4 «Дон» зафиксировали сильнейшие заторы. Еще утром, 24 июня, губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к местным жителям с просьбой не выезжать дорогу.
Проблемными участками стали проезды в районе Шахты, Батайска, Каменска-Шахтинского и Миллерово. Из-за многочасовых пробок на дороги вышли волонтеры — они подавали автолюбителям питьевую воду.