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Автовокзал Ростова остановил продажу билетов по перекрытым маршрутам

24 июня 2023, 14:54
Фото: 1MI
Автовокзал Ростова-на-Дону продолжает работу в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

По данным ведомства, автовокзал оставил продажу билетов лишь на направления, где временно действует ограничение движения.

Напомним, что на трассе М-4 «Дон» зафиксировали сильнейшие заторы. Еще утром, 24 июня, губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к местным жителям с просьбой не выезжать дорогу.

Проблемными участками стали проезды в районе Шахты, Батайска, Каменска-Шахтинского и Миллерово. Из-за многочасовых пробок на дороги вышли волонтеры — они подавали автолюбителям питьевую воду.

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