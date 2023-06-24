Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
В субботу, 24 июня, в соцсетях появились кадры с как минимум десятью бойцами ЧВК «Вагнер», которые задержали двух неизвестных мужчин на пересечении проспекта Буденновского с улицей Красноармейской.
Причина их задержания неизвестна, однако обоих мужчин уложили лицом в землю, у одного из бойцов ЧВК «Вагнер» в руке заметили бронежилет, владельцем которого вероятно и был один из задержанных.
Обстоятельства и причины задержания остаются неизвестны, данные о происходящем уточняются.
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