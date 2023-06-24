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Бойцы ЧВК «Вагнер» уложили лицом в асфальт двух человек в центре Ростова

24 июня 2023, 12:03
Фото: 1MI
Бойцы ЧВК «Вагнер» уложили лицом в асфальт двух человек в центре Ростова
В центре Ростова сняли кадры задержания ЧВК «Вагнер» двух неизвестных мужчин, видео поделились СМИ.

В субботу, 24 июня, в соцсетях появились кадры с как минимум десятью бойцами ЧВК «Вагнер», которые задержали двух неизвестных мужчин на пересечении проспекта Буденновского с улицей Красноармейской.

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Причина их задержания неизвестна, однако обоих мужчин уложили лицом в землю, у одного из бойцов ЧВК «Вагнер» в руке заметили бронежилет, владельцем которого вероятно и был один из задержанных.

Обстоятельства и причины задержания остаются неизвестны, данные о происходящем уточняются.

Ранее в Ростове объяснили, чем могли быть вызваны звуки взрыва у штаба ЮВО.

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