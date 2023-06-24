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Бойцы ЧВК «Вагнер» в Ростове заявили, что им пока не было приказа уходить

24 июня 2023, 18:29
Фото: rostovgazeta.ru
Бойцы ЧВК «Вагнер» в Ростове заявили, что им пока не было приказа уходить
Представители ЧВК «Вагнер», которые в настоящее время находятся в Ростове, пока не получали приказа о том, чтобы покинуть город, сообщает корреспондент RostovGazeta с места событий.

Сами бойцы ЧВК сообщили, что у них нет мобильных телефонов. А связь с руководством они держат по рации. И пока команды покинуть город им не поступало.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Лукашенко заявил, что переговоры длились в течение всего дня, в их результате был найден приемлемый вариант развязки ситуации. Утром с Лукашенко общался российский лидер Владимир Путин.

Фото: RostovGazeta

Днем глава администрации столицы региона Алексей Логвиненко предупредил местных жителей о появлении военной техники на улицах города. В целях безопасности ростовчан попросили не выходить из дома.

В рамках плана «Крепость», действующего на территории Ростова, в центре перекрыли дороги и отменили массовые мероприятия. В это же время местный автовокзал прекратил продажу билетов на направления, где ввели ограничения по проезду.

Бойцы ЧВК «Вагнер» в Ростове заявили, что им пока не было приказа уходить
Видео: rostovgazeta.ru
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