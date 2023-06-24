Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 18:32
Updated Сегодня, 18:32
Сами бойцы ЧВК сообщили, что у них нет мобильных телефонов. А связь с руководством они держат по рации. И пока команды покинуть город им не поступало.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Лукашенко заявил, что переговоры длились в течение всего дня, в их результате был найден приемлемый вариант развязки ситуации. Утром с Лукашенко общался российский лидер Владимир Путин.
Днем глава администрации столицы региона Алексей Логвиненко предупредил местных жителей о появлении военной техники на улицах города. В целях безопасности ростовчан попросили не выходить из дома.
В рамках плана «Крепость», действующего на территории Ростова, в центре перекрыли дороги и отменили массовые мероприятия. В это же время местный автовокзал прекратил продажу билетов на направления, где ввели ограничения по проезду.