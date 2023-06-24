Бойцы ЧВК «Вагнер» выдвинулись от штаба ЮВО в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 19:33
Published Сегодня, 19:33
Modified Сегодня, 19:35
Updated Сегодня, 19:35
Напомним, вечером 24 июня стало известно, что ЧВК «Вагнер» достигла договоренности в переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и приняла решение покинуть территории Ростовской области, чтобы вернуться в полевые лагеря.
Портал ТАСС сообщает, что бойцы ЧВК «Вагнер» уже собрались и покидают зону у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону. Их провожают местные жители и гости города.
Напомним, бойцы ЧВК «Вагнер» построили заграждения из автомобилей на улице Пушкинской и закрыли проходы для гражданских лиц к штабу ЮВО.