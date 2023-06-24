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Бойцы ЧВК «Вагнер» выдвинулись от штаба ЮВО в Ростове-на-Дону

24 июня 2023, 19:33
Фото: rostovgazeta.ru
Бойцы ЧВК «Вагнер» выдвинулись от штаба ЮВО в Ростове-на-Дону
В Ростове очевидцы сообщают о выдвижении колонн ЧВК «Вагнер», информацией поделился портал ТАСС.

Напомним, вечером 24 июня стало известно, что ЧВК «Вагнер» достигла договоренности в переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и приняла решение покинуть территории Ростовской области, чтобы вернуться в полевые лагеря.

ЧВК «Вагнер» пока продолжает находиться в Ростове-на-Дону
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Портал ТАСС сообщает, что бойцы ЧВК «Вагнер» уже собрались и покидают зону у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону. Их провожают местные жители и гости города.

Напомним, бойцы ЧВК «Вагнер» построили заграждения из автомобилей на улице Пушкинской и закрыли проходы для гражданских лиц к штабу ЮВО.

Бойцы ЧВК «Вагнер» выдвинулись от штаба ЮВО в Ростове-на-Дону
Видео: ТГ канал Ростов Главный
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