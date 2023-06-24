Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Утром губернатор области Василий Голубев обратился к местным жителям с просьбой не выезжать на трассу М-4 «Дон», по которой ранее двигались военные. Из-за ограничений движения на участке у Миллерово, Шахты, Батайска и Каменска-Шахтинского скопился огромный поток автомобилей.
Добровольцы обеспечили водителей питьевой водой — настолько долгим оказался затор. В это же время, по данным местных, въезд в город перекрыли со стороны Аксая. Предполагается, что инициатором этого решения стали люди в военной форме.
Введенные ограничения стали причиной изменения маршрутов общественного транспорта в донской столице и прекращению поставки товаров из маркетплейса Ozon во все южные регионы страны.
Несмотря на образовавшиеся сложности, железнодорожное движение «Ростов-на-Дону — Воронеж» не оказалось прерванным — все поезда следуют по графику, уточнили в РЖД. По данным представителей компании, специалисты принимают все необходимые меры для безопасной и бесперебойной работы на железных путях.
Чиновник также опроверг дефицит топлива и жизненно необходимых продуктов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.