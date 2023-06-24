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Что известно о движении поездов в Ростовской области

24 июня 2023, 13:34
Фото: 1MI
В ночь на субботу, 24 июня, в Ростовской области перекрыли движение по некоторым трассам. В самой столице региона в связи с обострением ситуации изменили схемы движений общественного транспорта. О том, как происходящее повлияло на железнодорожное движение, — в материале RostovGazeta.

Утром губернатор области Василий Голубев обратился к местным жителям с просьбой не выезжать на трассу М-4 «Дон», по которой ранее двигались военные. Из-за ограничений движения на участке у Миллерово, Шахты, Батайска и Каменска-Шахтинского скопился огромный поток автомобилей.

Добровольцы обеспечили водителей питьевой водой — настолько долгим оказался затор. В это же время, по данным местных, въезд в город перекрыли со стороны Аксая. Предполагается, что инициатором этого решения стали люди в военной форме.

Введенные ограничения стали причиной изменения маршрутов общественного транспорта в донской столице и прекращению поставки товаров из маркетплейса Ozon во все южные регионы страны.

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Несмотря на образовавшиеся сложности, железнодорожное движение «Ростов-на-Дону — Воронеж» не оказалось прерванным — все поезда следуют по графику, уточнили в РЖД. По данным представителей компании, специалисты принимают все необходимые меры для безопасной и бесперебойной работы на железных путях.

Стоит заметить, что позже в Ростове открыли проезд по улице Большой Садовой. Вместе с тем в Новочеркасске стал доступен выезд на трассу М-4. При этом глава администрации столицы региона Алексей Логвиненко подчеркнул, что все экстренные и коммунальные службы работают в штатном режиме.

Чиновник также опроверг дефицит топлива и жизненно необходимых продуктов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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