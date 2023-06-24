Стоит заметить, что позже в Ростове открыли проезд по улице Большой Садовой. Вместе с тем в Новочеркасске стал доступен выезд на трассу М-4. При этом глава администрации столицы региона Алексей Логвиненко подчеркнул, что все экстренные и коммунальные службы работают в штатном режиме.