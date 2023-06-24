Что происходит в центре Ростова вечером 24 июня: горожане провожают ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 18:56
Published Сегодня, 18:56
Modified Сегодня, 18:58
Updated Сегодня, 18:58
Сейчас на улице Пушкинской и на Буденновском проспекте продолжают стоять бойцы ЧВК «Вагнер». Кузова их грузовых автомобилей заполнены «припасами». Сами военнослужащие спокойно сидят на лавочках, общаются с местным населением, знакомятся. Буденовский проспект и улица Большая Садовая остаются перекрытыми.
У здания Южного военного округа горожане приветствуют «добровольцев», слышны крики «С богом! Молодцы!».
В разговоре бойцы говорят, что приехали в Ростов, чтобы «получить ответы на свои вопросы, и уже это сделали». Теперь военнослужащие собираются уезжать.
Ранее глава ЧВК Евгений Пригожин заявил, что за сутки его отряды не дошли лишь 200 километров до Москвы. За это время не пролили ни одной капли крови.
«Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Понимая всю ответственность, что может быть пролита русская кровь с одной из сторон мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану», — сказал он.