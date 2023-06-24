Что сейчас происходит на территории Ростова-на-Дону с ЧВК «Вагнер»

Однако уже во второй половине дня город накрыло ливнем, и сами бойцы с зеваками разбрелись по центру города, спрятавшись от холодного дождя на летних террасах, в беседках, под деревьями и другими сооружениями в центре Ростова. Обстановка в городе относительно спокойная.