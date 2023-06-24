rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:09

Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:11

Updated Сегодня, 16:11

Изображение материала

Что сейчас происходит на территории Ростова-на-Дону с ЧВК «Вагнер»

24 июня 2023, 16:09
Фото: Виктория Прутковская / rostovgazeta.ru
Что сейчас происходит на территории Ростова-на-Дону с ЧВК "Вагнер"
В Ростове после ливня, накрывшего центр города, бойцы ЧВК «Вагнер» попрятались по беседкам и под деревьями, фотографиями поделился собственный корреспондент RostovGazeta.

Напомним, 24 июня в Ростов-на-Дону вошли бойцы ЧВК «Вагнер», которые заняли позиции у штаба ЮВО. В течение всего дня в центре города находились сотни жителей, которые пришли поговорить с бойцами и выяснить, зачем они пришли в город.

Как проводят вечер 24 июня ЧВК "Вагнер" в РостовеКак проводят вечер 24 июня ЧВК "Вагнер" в Ростове
Как проводят вечер 24 июня ЧВК "Вагнер" в РостовеКак проводят вечер 24 июня ЧВК "Вагнер" в Ростове
Как проводят вечер 24 июня ЧВК "Вагнер" в РостовеКак проводят вечер 24 июня ЧВК "Вагнер" в Ростове
Как проводят вечер 24 июня ЧВК "Вагнер" в Ростове
Фото: Виктория Прутковская / rostovgazeta.ru

Однако уже во второй половине дня город накрыло ливнем, и сами бойцы с зеваками разбрелись по центру города, спрятавшись от холодного дождя на летних террасах, в беседках, под деревьями и другими сооружениями в центре Ростова. Обстановка в городе относительно спокойная.

Ранее в Ростове на крыше штаба ЮВО сняли группу снайперов.

Читайте также:
Глава СПЧ надеется на прекращение мятежа со стороны ЧВК «Вагнер»Замначальника Росгвардии по ДНР заявил, что ЧВК «Вагнер» планирует захват КраснодараБойцы ЧВК «Вагнер» уложили лицом в асфальт двух человек в центре Ростова
#Надежда Пустяк#Происшествие#Спецоперация#18+#ЧВК "Вагнер"#Деятельность ЧВК "Вагнер" в Ростовской области#Прогноз погоды в Ростове#Ливень в Ростове#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Что происходит в Ростове в субботу 24 июня#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
«Слишком хорошо организовано»: Вассерман заявил о возможных провокациях в Ростове
Сегодня, 16:38
В центре Ростова раздались звуки выстрелов у штаба ЮВО 24 июня
Сегодня, 16:29
Узбекистан начнет импортировать российский газ с 1 октября на объем 2,8 млрд куб. м
19 июня 10:13
В Ростов не могу вывезти детей из черноморского лагеря в Ольгинке
Сегодня, 16:00
Администрация Ростова опровергла информацию о проведении выпускных
Сегодня, 15:52