Posted Сегодня, 21:42
Published Сегодня, 21:42
Modified Сегодня, 21:44
Updated Сегодня, 21:44
На Буденновском проспекте в Ростове рядом со штабом ЮВО перекрыто движение. Проехать нельзя от пересечения с Пушкинской до Красноармейской в обе стороны. На месте стоит БТР и другая военная техника, а также военные в бронежилетах. В этой зоне, как сообщает наш корреспондент, не работает Интернет.
Улицы города почти опустели. Движение на них свободно. Также, по сообщениям корреспондента RostovGazeta, в городе погасли рекламные щиты.
Напомним, Baza писала, что в городе объявлен план «Крепость». Информация о введении плана «Крепость» может быть связана с заявлениями главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По его словам, в Ростов якобы приезжал министр обороны Сергей Шойгу, чтобы разобраться с «Оркестром». Сам Пригожин добавил, что не оставит это просто так. В Минобороны слова главы ЧВК решительно отрицают. Возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу.