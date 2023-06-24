На Буденновском проспекте в Ростове рядом со штабом ЮВО перекрыто движение. Проехать нельзя от пересечения с Пушкинской до Красноармейской в обе стороны. На месте стоит БТР и другая военная техника, а также военные в бронежилетах. В этой зоне, как сообщает наш корреспондент, не работает Интернет.