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Что творится рядом со штабом ЮВО в Ростове ночью 24 июня: фоторепортаж

23 июня 2023, 21:42
Фото: rostovgazeta.ru
Буденновский проспект в Ростове ночью 24 июня

Стало известно, что происходит у штаба ЮВО на Буденновском ночью 24 июня

Движение в районе штаба ЮВО в Ростове перекрыто, рядом не работает Интернет, сообщает корреспондент RostovGazeta.

На Буденновском проспекте в Ростове рядом со штабом ЮВО перекрыто движение. Проехать нельзя от пересечения с Пушкинской до Красноармейской в обе стороны. На месте стоит БТР и другая военная техника, а также военные в бронежилетах. В этой зоне, как сообщает наш корреспондент, не работает Интернет.

Обстановка на Буденновском в Ростове ночью 24 июняОбстановка на Буденновском в Ростове ночью 24 июня
Обстановка на Буденновском в Ростове ночью 24 июня
Фото: rostovgazeta.ru

Улицы города почти опустели. Движение на них свободно. Также, по сообщениям корреспондента RostovGazeta, в городе погасли рекламные щиты.

Обстановка в районе штаба ЮВО в РостовеОбстановка в районе штаба ЮВО в Ростове
Обстановка в районе штаба ЮВО в Ростове
Фото: rostovgazeta.ru

Напомним, Baza писала, что в городе объявлен план «Крепость». Информация о введении плана «Крепость» может быть связана с заявлениями главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По его словам, в Ростов якобы приезжал министр обороны Сергей Шойгу, чтобы разобраться с «Оркестром». Сам Пригожин добавил, что не оставит это просто так. В Минобороны слова главы ЧВК решительно отрицают. Возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу.

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