Издание сообщает, что около штаба ЮВО в Ростове собралась толпа зевак, вступивших в беседу с бойцами ЧВК «Вагнер». Ростовчане спросили у контрактников, почему они покинули зону СВО и оказались в городе, на что один из бойцов ответил, что в Ростове идут учения.