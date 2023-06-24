Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Издание сообщает, что около штаба ЮВО в Ростове собралась толпа зевак, вступивших в беседу с бойцами ЧВК «Вагнер». Ростовчане спросили у контрактников, почему они покинули зону СВО и оказались в городе, на что один из бойцов ответил, что в Ростове идут учения.
По словам очевидцев, на перекрестке Пушкинской и Буденновского дежурит тяжелая военная техника, по улицам разрешено передвигаться только пешеходам. Все ближайшие точки общепита и магазины не работают.
Напомним, ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов минувшей ночью, теперь все бойцы и их предводитель обвиняются в мятеже.