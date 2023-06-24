rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Изображение материала

ЧВК «Вагнер» ответили ростовчанам, что они делают в городе

24 июня 2023, 13:03
Фото: rostovgazeta.ru
ЧВК «Вагнер» ответили ростовчанам, что они делают в городе
В Ростове ЧВК «Вагнер» ответили горожанам на вопрос о том, что они делают вне зоны СВО, об этом рассказало РИА «Новости».

Издание сообщает, что около штаба ЮВО в Ростове собралась толпа зевак, вступивших в беседу с бойцами ЧВК «Вагнер». Ростовчане спросили у контрактников, почему они покинули зону СВО и оказались в городе, на что один из бойцов ответил, что в Ростове идут учения.

Бойцы ЧВК «Вагнер» уложили лицом в асфальт двух человек в центре Ростова
Узнать подробнее

По словам очевидцев, на перекрестке Пушкинской и Буденновского дежурит тяжелая военная техника, по улицам разрешено передвигаться только пешеходам. Все ближайшие точки общепита и магазины не работают.

Напомним, ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов минувшей ночью, теперь все бойцы и их предводитель обвиняются в мятеже.

Читайте также:
ФК «Ростов» обратился к ЧВК «Вагнер» с призывом о прекращении кровопролитияГлава Чечни Кадыров прокомментировал действия ЧВК «Вагнер» в Ростовской областиСтало известно, кто может помогать ЧВК «Вагнер» в Ростовской области
#Надежда Пустяк#Происшествие#Спецоперация#18+#ЧВК "Вагнер" в Ростовской области#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Что происходит в Ростове в субботу 24 июня#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
В Сети появились слухи о хлопке у штаба ЮВО в Ростове
Сегодня, 10:58
Вице-спикер Совета Федерации заявил, что мятеж в Ростове будет подавлен
Сегодня, 10:38
В главном храме Ростова будут молиться за мир и умножение любви 24 июня
Сегодня, 10:05
Футбольный клуб Ростова обратился к ЧВК «Вагнер» с просьбой остановить конфликт
Сегодня, 10:04
Запасов продуктов в магазинах в Ростовской области хватит на неделю
Сегодня, 09:35
Замгубернатора Сорокин прокомментировал ажиотаж на заправках в Ростове
Сегодня, 09:30