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ЧВК «Вагнер» пока продолжает находиться в Ростове-на-Дону

24 июня 2023, 18:57
Фото: rostovgazeta.ru
Бойцы ЧВК «Вагнер» на данный момент продолжают оставаться в Ростове-на-Дону, несмотря на заявление Евгения Пригожина о развороте колонн обратно в полевые лагеря, сообщает корреспондент RostovGazeta с места событий.

Бойцы не оставляют свои позиции, однако ведут себя теперь достаточно расслаблено после заявлений Евгения Пригожина о деэскалации напряжения. Спокойно ведут себя и жители Ростова-на-Дону: люди без страха гуляют рядом с военными, приветствуют бойцов, подходят к ним пообщаться и пофотографироваться. Представители ЧВК беседуют с горожанами, ведут себя открыто и без агрессии.

«Наступил момент, когда кровь может пролиться» — ЧВК «Вагнер» развернула свои колонны
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Видео: rostovgazeta.ru

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Им удалось договорился о деэскалации конфликта. Глава ЧВК принял решение развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря. Несмотря на это, бойцы все еще продолжают находиться в Ростове-на-Дону. Как сообщили военные корреспонденту издания RostovGazeta на месте событий, они еще не получали приказа о том, чтобы покинуть город, тем не менее, они готовы развернуться обратно.

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