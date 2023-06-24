Posted Сегодня, 18:57
Published Сегодня, 18:57
Modified Сегодня, 18:59
Updated Сегодня, 18:59
Бойцы не оставляют свои позиции, однако ведут себя теперь достаточно расслаблено после заявлений Евгения Пригожина о деэскалации напряжения. Спокойно ведут себя и жители Ростова-на-Дону: люди без страха гуляют рядом с военными, приветствуют бойцов, подходят к ним пообщаться и пофотографироваться. Представители ЧВК беседуют с горожанами, ведут себя открыто и без агрессии.
Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Им удалось договорился о деэскалации конфликта. Глава ЧВК принял решение развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря. Несмотря на это, бойцы все еще продолжают находиться в Ростове-на-Дону. Как сообщили военные корреспонденту издания RostovGazeta на месте событий, они еще не получали приказа о том, чтобы покинуть город, тем не менее, они готовы развернуться обратно.