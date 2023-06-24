Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Ранее ростовчане заявили о появившейся военной технике в центре города, из-за чего губернатор несколько раз комментировал ситуацию. Он призывал горожан не выходить из дома и заявлял, что правоохранители принимают меры для обеспечения безопасности.
Однако комментарии в Telegram-канале оказались закрыты и теперь в правительстве региона объяснили эту ситуацию.
«Они были закрыты из-за информационной атаки ЦИПСО, которые воспользовались площадкой и постарались разогнать панику», — заявили в облправительстве.
Добавим, что ЦИПСО — это украинское подразделение ВСУ, которое занимается кибератаками.