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Донской губернатор закрыл комментарии в соцсетях из-за кибератаки от Украины

24 июня 2023, 06:05
Фото: 1mi
Губернатор Ростовской области Василий Голубев закрыл комментарии в соцсетях из-за информационной атаки, сообщили в правительстве региона.

Ранее ростовчане заявили о появившейся военной технике в центре города, из-за чего губернатор несколько раз комментировал ситуацию. Он призывал горожан не выходить из дома и заявлял, что правоохранители принимают меры для обеспечения безопасности.

Однако комментарии в Telegram-канале оказались закрыты и теперь в правительстве региона объяснили эту ситуацию.

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«Они были закрыты из-за информационной атаки ЦИПСО, которые воспользовались площадкой и постарались разогнать панику», — заявили в облправительстве.

Добавим, что ЦИПСО — это украинское подразделение ВСУ, которое занимается кибератаками.

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