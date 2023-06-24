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Движущуюся по Батайску военную технику сняли на видео

24 июня 2023, 15:48
Фото: 1MI
Движущуюся по Батайску военную технику сняли на видео
По Батайску передвигается колонна военных грузовиков. Кадры попали в распоряжение RostovGazeta.

Ранее местные жители заметили военных при въезде в Ростов со стороны Батайска. Люди в форме расположились на территории местного поста ДПС. К слову, за ними заметили танк.

Губернатор Василий Голубев и глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко попросили местных оставаться в домах в целях безопасности. В это же время ростовское министерство общего и профессионального образования порекомендовало обучающимся не выходить из общежитий.

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