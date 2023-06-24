Движущуюся по Батайску военную технику сняли на видео

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
Ранее местные жители заметили военных при въезде в Ростов со стороны Батайска. Люди в форме расположились на территории местного поста ДПС. К слову, за ними заметили танк.
Губернатор Василий Голубев и глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко попросили местных оставаться в домах в целях безопасности. В это же время ростовское министерство общего и профессионального образования порекомендовало обучающимся не выходить из общежитий.