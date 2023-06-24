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Экс-министр обороны ДНР Стрелков назвал возможные замыслы Пригожина в Ростове

24 июня 2023, 14:35
Фото: 1mi
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что ситуация в Ростове-на-Дону может быть отвлекающим маневром, говорится в его Telegram-канале.

По его словам, стратегическая задумка команды Пригожина предельно ясна, логична и очень рискованна. Он добавил, что они могут отвлекать на себя внимание в Ростове и в это время «бросить в рейд на Москву самые боепособные подразделения».

«Делается расчет на панику и взятие власти. Что будет дальше с Россией, Пригожина, уверен, волнует в наименьшей степени», — считает Стрелков.

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Он добавил, что бойцы Пригожина могут столкнуться с боеспособными и не желающими сдаваться относительно крупными частями до подхода к Москве. В результате, по мнению экс-министра, начнутся проблемы со снабжением у ударной группировки, что приведет к ее поражению.

Добавим, что никакой официальной информации по поводу этой точки зрения не поступало. Это только личное мнение эксперта.

До этого ростовский депутат Бородай заявил, что Пригожина могут контролировать спецслужбы США.

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