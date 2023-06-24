Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
По его словам, стратегическая задумка команды Пригожина предельно ясна, логична и очень рискованна. Он добавил, что они могут отвлекать на себя внимание в Ростове и в это время «бросить в рейд на Москву самые боепособные подразделения».
«Делается расчет на панику и взятие власти. Что будет дальше с Россией, Пригожина, уверен, волнует в наименьшей степени», — считает Стрелков.
Он добавил, что бойцы Пригожина могут столкнуться с боеспособными и не желающими сдаваться относительно крупными частями до подхода к Москве. В результате, по мнению экс-министра, начнутся проблемы со снабжением у ударной группировки, что приведет к ее поражению.
Добавим, что никакой официальной информации по поводу этой точки зрения не поступало. Это только личное мнение эксперта.
До этого ростовский депутат Бородай заявил, что Пригожина могут контролировать спецслужбы США.