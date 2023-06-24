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Published Сегодня, 11:36

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Эксперт Михайлов разъяснил, к чему приготовиться в Ростовской области

24 июня 2023, 11:36
Фото: rostovgazeta.ru
К чему приготовиться в Ростовской области
Ситуация в Ростове вызывает много вопросов у горожан. СМИ сообщают о запасах продовольствия, об ажиотаже на городских заправках, о взятых под охрану объектах и многое другое.

Эксперты уверены, что для безопасности населения, в Ростовской области могут принять дополнительные меры — ввести «режим тишины». Что же происходит в Ростовской области и чего следует ожидать — выяснил корреспондент RostovGazeta.

О ситуации в Ростове

По словам эксперта по межнациональным конфликтам, политолога Евгения Михайлова, ничего страшного в Ростовской области не произошло.

Однако, по словам собеседника, действия главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина выглядят довольно странно — будто один человек с группой решил нанести удар по имиджу России.

«Похоже, что прикрываясь благими предлогами, он пытается достигнуть каких-то своих личных целей, — отмечает собеседник. — Вместо того, чтобы выказывать свои инициативы при личных встречах, как поступал раньше, он ввел свои подразделения в Ростов и делает заявления, которые однозначно расцениваются, как военный мятеж».

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Неудачное время

Спикер подчеркивает, что комментировать действия главы ЧВК «Вагнер» очень сложно. Тем более, вспоминая о настоящих подвигах «вагнеровцев», которые получали признание у руководства нашей страны.

Политолог добавляет, что очень переживает за бойцов «Вагнера». И высказывает надежду, что как можно больше солдат подразделения откажутся от своего руководителя.

"Комментировать действия "Вагнера" сложно, вспоминая подвиги его бойцов" "Комментировать действия "Вагнера" сложно, вспоминая подвиги его бойцов"
"Комментировать действия "Вагнера" сложно, вспоминая подвиги его бойцов"
Фото: 1MI

«Ведь все, что сейчас происходит — ведет к смуте и предательству национальных интересов России. Причем Пригожин выбрал удобный для себя момент в самое неудачное для страны время».

Неудачным спикер считает время потому, что все происходящее сейчас становится фактически «подарком» для ВСУ, которые подумывали о том, чтобы сдаваться. Да и Европа уже признает поражение Украины в контрнаступлении.

Почему Пригожин выбрал Ростов

С самого раннего утра ростовчане задаются единственным вопросом — почему основатель ЧВК «Вагнер» для выяснения отношений выбрал именно Ростов.

«Думаю потому, что Москва далеко от его отрядов. Ростов находится относительно близко с ДНР. Для того, чтобы добиться мятежа, удобнее всего попытаться взять под контроль объекты именно в Ростове», — делится мнением Михайлов.

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К чему приготовиться ростовчанам

Эксперт предполагает, что в ближайшее время ситуация в Ростове будет стабилизирована. Однако ростовчанам надо прислушаться к заявлениям и администрации, и силовиков. Людям рекомендуется не выезжать на перекрытые трассы. Не посещать мероприятия, которые и так все отменены. И без надобности не выходить из дома.

«А вместо этого, мы наблюдаем в соцсетях, как молодые ребята гуляют по центру города и машут ручками „вагнеровцам“, снимая их на телефон. Такого быть не должно. Нужно соблюдать осторожность и не лезть на рожон. Сейчас все напряжены, и не исключено, что начнется силовая операция», — советует Михайлов.

Спикер подчеркивает, что если в Москве ввели режим контртеррористической операции, то и в Ростовской области для безопасности населения тоже должны быть приняты подобные меры.

«И если на пару дней будет введен „режим тишины“, например, с девяти вечера до шести утра, то нужно принять его и не паниковать», — резюмирует Михайлов.

Ранее RostovGazeta сообщала, что жителей Ростова попросили массово не скупать в магазинах продукты и воду. Людей уверили, что в городе отсутствует дефицит продовольствия и питьевой воды.

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