Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Эксперты уверены, что для безопасности населения, в Ростовской области могут принять дополнительные меры — ввести «режим тишины». Что же происходит в Ростовской области и чего следует ожидать — выяснил корреспондент RostovGazeta.
По словам эксперта по межнациональным конфликтам, политолога Евгения Михайлова, ничего страшного в Ростовской области не произошло.
Однако, по словам собеседника, действия главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина выглядят довольно странно — будто один человек с группой решил нанести удар по имиджу России.
«Похоже, что прикрываясь благими предлогами, он пытается достигнуть каких-то своих личных целей, — отмечает собеседник. — Вместо того, чтобы выказывать свои инициативы при личных встречах, как поступал раньше, он ввел свои подразделения в Ростов и делает заявления, которые однозначно расцениваются, как военный мятеж».
Спикер подчеркивает, что комментировать действия главы ЧВК «Вагнер» очень сложно. Тем более, вспоминая о настоящих подвигах «вагнеровцев», которые получали признание у руководства нашей страны.
Политолог добавляет, что очень переживает за бойцов «Вагнера». И высказывает надежду, что как можно больше солдат подразделения откажутся от своего руководителя.
«Ведь все, что сейчас происходит — ведет к смуте и предательству национальных интересов России. Причем Пригожин выбрал удобный для себя момент в самое неудачное для страны время».
Неудачным спикер считает время потому, что все происходящее сейчас становится фактически «подарком» для ВСУ, которые подумывали о том, чтобы сдаваться. Да и Европа уже признает поражение Украины в контрнаступлении.
С самого раннего утра ростовчане задаются единственным вопросом — почему основатель ЧВК «Вагнер» для выяснения отношений выбрал именно Ростов.
«Думаю потому, что Москва далеко от его отрядов. Ростов находится относительно близко с ДНР. Для того, чтобы добиться мятежа, удобнее всего попытаться взять под контроль объекты именно в Ростове», — делится мнением Михайлов.
Эксперт предполагает, что в ближайшее время ситуация в Ростове будет стабилизирована. Однако ростовчанам надо прислушаться к заявлениям и администрации, и силовиков. Людям рекомендуется не выезжать на перекрытые трассы. Не посещать мероприятия, которые и так все отменены. И без надобности не выходить из дома.
«А вместо этого, мы наблюдаем в соцсетях, как молодые ребята гуляют по центру города и машут ручками „вагнеровцам“, снимая их на телефон. Такого быть не должно. Нужно соблюдать осторожность и не лезть на рожон. Сейчас все напряжены, и не исключено, что начнется силовая операция», — советует Михайлов.
Спикер подчеркивает, что если в Москве ввели режим контртеррористической операции, то и в Ростовской области для безопасности населения тоже должны быть приняты подобные меры.
«И если на пару дней будет введен „режим тишины“, например, с девяти вечера до шести утра, то нужно принять его и не паниковать», — резюмирует Михайлов.
Ранее RostovGazeta сообщала, что жителей Ростова попросили массово не скупать в магазинах продукты и воду. Людей уверили, что в городе отсутствует дефицит продовольствия и питьевой воды.