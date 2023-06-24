Эксперт предполагает, что в ближайшее время ситуация в Ростове будет стабилизирована. Однако ростовчанам надо прислушаться к заявлениям и администрации, и силовиков. Людям рекомендуется не выезжать на перекрытые трассы. Не посещать мероприятия, которые и так все отменены. И без надобности не выходить из дома.