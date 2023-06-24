«Но, на мой взгляд, это уже чересчур. Сыпать обвинениями в самый переломный момент, когда идут тяжелейшие бои, когда мы остановили украинское контрнаступление — недопустимо. Нельзя сейчас раскачивать лодку, ведь в обществе и без того существует напряжение. Разбираться надо меж собой, по-тихому», — резюмирует эксперт.