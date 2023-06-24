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«Это недопустимо»: эксперт Михайлов назвал причину громких заявлений Пригожина

23 июня 2023, 21:38
Фото: 1MI

Ростовский эксперт Михайлов назвал недопустимыми громкие заявления Пригожина

ЧВК «Вагнер» достойно показал себя в боях, у них много сторонников. Однако делать громкие заявления, с которыми выступил Евгений Пригожин, недопустимо в условиях СВО, сообщил RostovGazeta эксперт по межнациональным конфликтам, политолог Евгений Михайлов.

Напомним, по информации ТАСС, в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело из-за призывов к вооруженному мятежу.

Ранее Пригожин заявил, что по позициям «Оркестра» был нанесен удар. И «Вагнер» не оставил эти действия без ответа.

«Выступление главы ЧВК „Вагнер“ в telegram-канале — это апогей, возможно, накопленной усталости. Пригожин и прежде нередко выступал с критикой, но его ставили на место. Думаю, что нынешними заявлениями он противопоставил себя государственной армии после указаний, что все военные компании должны стать на контракт с Минобороны», — делится мнением Евгений Михайлов.

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Собеседник подчеркивает, что не знает истинных причин произошедшего.

«Но, на мой взгляд, это уже чересчур. Сыпать обвинениями в самый переломный момент, когда идут тяжелейшие бои, когда мы остановили украинское контрнаступление — недопустимо. Нельзя сейчас раскачивать лодку, ведь в обществе и без того существует напряжение. Разбираться надо меж собой, по-тихому», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, рядом со штабом ЮВО в Ростове выставили военную технику.

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