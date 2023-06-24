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«Это удар в спину»: эксперт разъяснил, к чему приведет позиция Пригожина в Ростове

24 июня 2023, 08:10
Фото: rostovgazeta.ru
Российский политолог Баширов разъяснил, к чему приведет позиция Пригожина в Ростове
Мятеж будет подавлен. Дай бог, чтобы это было менее кроваво, сообщил RostovGazeta российский политолог Марат Баширов.

Собеседник напоминает слова президента России, который четко сказал, что поступок Евгения Пригожина — это предательство. Этот военный мятеж играет на руку нашим западным врагам.

«Это надо хорошо осознавать тем бойцам, которые обманом или угрозами присоединились к этим действиям. То, что сейчас совершает ЧВК „Вагнер“ — удар в спину и своей стране, и своему народу», — отмечает Марат Баширов.

Политолог добавляет, что Пригожин, ни у кого не спрашивал и сам решил, что ему нужно так поступить.

«Соответственно, он не подумал о последствиях для тех людей, которые ему пока еще верят», — разъясняет эксперт.

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Спикер делится мнением, что мятеж будет подавлен.

«Конечно же, нужно сделать выводы относительно того, как рождаются эти риски. Ведь эта позиция прослеживалась в течение нескольких месяцев», — резюмирует Баширов.

Ранее RostovGazeta сообщала, что водители заявили о закрытом въезде в Ростов-на-Дону со стороны Аксая.

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