Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Собеседник напоминает слова президента России, который четко сказал, что поступок Евгения Пригожина — это предательство. Этот военный мятеж играет на руку нашим западным врагам.
«Это надо хорошо осознавать тем бойцам, которые обманом или угрозами присоединились к этим действиям. То, что сейчас совершает ЧВК „Вагнер“ — удар в спину и своей стране, и своему народу», — отмечает Марат Баширов.
Политолог добавляет, что Пригожин, ни у кого не спрашивал и сам решил, что ему нужно так поступить.
«Соответственно, он не подумал о последствиях для тех людей, которые ему пока еще верят», — разъясняет эксперт.
Спикер делится мнением, что мятеж будет подавлен.
«Конечно же, нужно сделать выводы относительно того, как рождаются эти риски. Ведь эта позиция прослеживалась в течение нескольких месяцев», — резюмирует Баширов.
Ранее RostovGazeta сообщала, что водители заявили о закрытом въезде в Ростов-на-Дону со стороны Аксая.