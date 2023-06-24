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Евгений Пригожин покинул штаб ЮВО в Ростове-на-Дону 24 июня

24 июня 2023, 20:19
Фото: t.me/concordgroup_official/
Евгений Пригожин покинул штаб ЮВО в Ростове-на-Дону 24 июня
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин покинул штаб ЮВО в Ростове вечером 24 июня, сообщает телеграм-канал Readovka.

По данным канала, Пригожин покинул штаб ЮВО в Ростове-на-Дону вместе с бойцами ЧВК «Вагнера». Танки и вся тяжелая техника также выехала из Ростова.

Ранее глава ЧВК Евгений Пригожин после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко развернул свои отряды, заявив, что не хочет допустить кровопролития.

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«Мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану», — сказал он.

Напомним, что бойцы ЧВК «Вагнер» «взяли под усиленную охрану» здание штаба ЮВО на Буденновском проспекте ранним утром 24 июня. Кроме того, военную технику «музыканты» стянули к зданию ГУ МВД по региону и другим стратегическим объектам.

Вся хронология событий в сюжете на сайте RostovGazeta

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