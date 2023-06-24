Евгений Пригожин покинул штаб ЮВО в Ростове-на-Дону 24 июня

Напомним, что бойцы ЧВК «Вагнер» «взяли под усиленную охрану» здание штаба ЮВО на Буденновском проспекте ранним утром 24 июня. Кроме того, военную технику «музыканты» стянули к зданию ГУ МВД по региону и другим стратегическим объектам.