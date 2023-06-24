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ФК «Ростов» обратился к ЧВК «Вагнер» с призывом о прекращении кровопролития

24 июня 2023, 11:35
Фото: rostovgazeta.ru
ФК «Ростов» обратился к ЧВК «Вагнер» с призывом о прекращении кровопролития
Футбольный клуб «Ростов» призвал ЧВК «Вагнер» остановиться и не допустить кровопролития в городе, информация об этом появилась в Telegram-канале.

Пресс-служба ФК «Ростов» опубликовала открытое сообщение для ЧВК «Вагнер», попросив бойцов одуматься и не начинать бессмысленную борьбу с собственными соотечественниками.

Представители клуба напомнили, что и бойцы ЧВК, и ростовчане являются одним народом, а потому нельзя устраивать кровопролитие.

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«Мы все один народ и боремся с одним внешним врагом! Верим в русский народ и нашего Президента!», — сказано в сообщении.

Ранее в Ростовской области очевидцы заметили автозаки Росгвардии, направляющиеся к Ростову.

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