ФК «Ростов» обратился к ЧВК «Вагнер» с призывом о прекращении кровопролития

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Пресс-служба ФК «Ростов» опубликовала открытое сообщение для ЧВК «Вагнер», попросив бойцов одуматься и не начинать бессмысленную борьбу с собственными соотечественниками.
Представители клуба напомнили, что и бойцы ЧВК, и ростовчане являются одним народом, а потому нельзя устраивать кровопролитие.
«Мы все один народ и боремся с одним внешним врагом! Верим в русский народ и нашего Президента!», — сказано в сообщении.
Ранее в Ростовской области очевидцы заметили автозаки Росгвардии, направляющиеся к Ростову.