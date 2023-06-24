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Футбольный клуб Ростова обратился к ЧВК «Вагнер» с просьбой остановить конфликт

24 июня 2023, 10:04
Фото: rostovgazeta.ru
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Представители ФК заявили, что поддерживают действия президента РФ.

В официальном сообществе футбольного клуба «Ростов» появился пост с обращением к ЧВК «Вагнер». Представители спортивного объединения попросили остановить конфликт, возникший между военной компанией и Минобороны РФ.

«Ребята Вагнера, не надо крови! Мы все один народ и боремся с одним внешним врагом! Верим в русский народ и нашего президента!», — говорится в послании ростовских футболистов.

Напомним, что в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Действия российского предпринимателя и его последователей власти оценивают как мятеж. «Вагнеровцы» основались в Ростове-на-Дону, перекрыв дорожное движение в центре. Ночью 24 июня военные прибыли в город с танками и другой техникой. Пригожин категорично вызвал несогласие с продолжением специальной военной операции.

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