Футбольный клуб Ростова обратился к ЧВК «Вагнер» с просьбой остановить конфликт

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
В официальном сообществе футбольного клуба «Ростов» появился пост с обращением к ЧВК «Вагнер». Представители спортивного объединения попросили остановить конфликт, возникший между военной компанией и Минобороны РФ.
«Ребята Вагнера, не надо крови! Мы все один народ и боремся с одним внешним врагом! Верим в русский народ и нашего президента!», — говорится в послании ростовских футболистов.
Напомним, что в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Действия российского предпринимателя и его последователей власти оценивают как мятеж. «Вагнеровцы» основались в Ростове-на-Дону, перекрыв дорожное движение в центре. Ночью 24 июня военные прибыли в город с танками и другой техникой. Пригожин категорично вызвал несогласие с продолжением специальной военной операции.