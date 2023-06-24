Футбольный клуб Ростова обратился к ЧВК «Вагнер» с просьбой остановить конфликт

Напомним, что в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Действия российского предпринимателя и его последователей власти оценивают как мятеж. «Вагнеровцы» основались в Ростове-на-Дону, перекрыв дорожное движение в центре. Ночью 24 июня военные прибыли в город с танками и другой техникой. Пригожин категорично вызвал несогласие с продолжением специальной военной операции.