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Modified Вчера, 22:08

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Генерал Суровикин призвал вагнеровцев, которые могли двинуться в Ростов, остановиться

23 июня 2023, 22:05
Фото: 1MI
Генерал Суровикин призвал бойцов ЧВК «Вагнер» не идти на Ростов
В сети появилось обращение экс-командующего Объединенной группировкой войск, генерала армии Сергея Суровикина к бойцам ЧВК «Вагнер», сообщают СМИ.

Ранее стала распространяться информация, что Министерство обороны якобы нанесло удар по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». Об этом заявил глава «Оркестрантов» Евгений Пригожин. Он обещал ответить на эту атаку. В свою очередь в военном ведомстве опровергли заявление о нападении на «Вагнер». В отношении самого Пригожина возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к военному перевороту.

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В своем обращении Суровикин заявил, что только вернулся с переднего края, где военнослужащие России борются с противником. Он призвал «Оркестрантов» остановиться.

«Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в эти тяжелое для страны время», — говорится в его заявлении.

Также он призвал бойцов ЧВК «Вагнер» сложить оружие и вернуться в места дислокации.

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