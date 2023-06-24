Генерал Суровикин призвал вагнеровцев, которые могли двинуться в Ростов, остановиться

Posted Вчера, 22:05
Published Вчера, 22:05
Modified Вчера, 22:08
Updated Вчера, 22:08
Ранее стала распространяться информация, что Министерство обороны якобы нанесло удар по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». Об этом заявил глава «Оркестрантов» Евгений Пригожин. Он обещал ответить на эту атаку. В свою очередь в военном ведомстве опровергли заявление о нападении на «Вагнер». В отношении самого Пригожина возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к военному перевороту.
В своем обращении Суровикин заявил, что только вернулся с переднего края, где военнослужащие России борются с противником. Он призвал «Оркестрантов» остановиться.
«Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в эти тяжелое для страны время», — говорится в его заявлении.
Также он призвал бойцов ЧВК «Вагнер» сложить оружие и вернуться в места дислокации.