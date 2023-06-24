Генерал Суровикин призвал вагнеровцев, которые могли двинуться в Ростов, остановиться

Ранее стала распространяться информация, что Министерство обороны якобы нанесло удар по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». Об этом заявил глава «Оркестрантов» Евгений Пригожин. Он обещал ответить на эту атаку. В свою очередь в военном ведомстве опровергли заявление о нападении на «Вагнер». В отношении самого Пригожина возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к военному перевороту.