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Глава администрации Батайска Волошин назвал фейком сообщения об эвакуации горожан

24 июня 2023, 10:04
Фото: МЧС России по Ростовской области
Глава администрации Батайска Волошин назвал фейком сообщения об эвакуации горожан
Власти Батайска опровергли слухи об эвакуации местных жителей, информация об этом появилась в Telegram-канале главы администрации Романа Волошина.

В субботу, 24 июня, глава администрации Батайска Роман Волошин обратился к землякам с официальным заявлением о том, что ситуация в городе находится под контролем правоохранителей. Жителей призывают быть внимательными и осторожными, а также не доверять информации, которая поступает из непроверенных источников.

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«Информация об эвакуации жителей Батайска, а также о курсировании машины оповещения по городу — ФЕЙК!», — заявил глава администрации, добавив, что недостоверными также являются слухи о недостатке топлива и продуктов в магазинах.

Население призывают сохранять спокойствие.

Ранее жителей Ростова-на-Дону призвали не поддаваться панике из-за ажиотажа на заправочных станциях в городе.

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