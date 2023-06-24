В субботу, 24 июня, глава администрации Батайска Роман Волошин обратился к землякам с официальным заявлением о том, что ситуация в городе находится под контролем правоохранителей. Жителей призывают быть внимательными и осторожными, а также не доверять информации, которая поступает из непроверенных источников.