Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
В субботу, 24 июня, глава администрации Батайска Роман Волошин обратился к землякам с официальным заявлением о том, что ситуация в городе находится под контролем правоохранителей. Жителей призывают быть внимательными и осторожными, а также не доверять информации, которая поступает из непроверенных источников.
«Информация об эвакуации жителей Батайска, а также о курсировании машины оповещения по городу — ФЕЙК!», — заявил глава администрации, добавив, что недостоверными также являются слухи о недостатке топлива и продуктов в магазинах.
Население призывают сохранять спокойствие.
Ранее жителей Ростова-на-Дону призвали не поддаваться панике из-за ажиотажа на заправочных станциях в городе.