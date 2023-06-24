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Глава Чечни Кадыров прокомментировал действия ЧВК «Вагнер» в Ростовской области

24 июня 2023, 09:31
Фото: /ruspetsnaz / Глава Чечни Кадыров прокомментировал действия ЧВК «Вагнер» в Ростовской области

Бойцы МО РФ и Росгвардии Чечни направились в Ростовскую область для подавления мятежа

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что сотрудники Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике собираются выступить против ЧВК «Вагнер» в Ростовской области, сообщение об этом появилось в личном Telegram-канале.

В субботу, 24 июня, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прервал молчание и отреагировал на заявления главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, объявив последнего в предательстве родины и военном мятеже. По словам Рамзана Кадырова, во время СВО тыл должен быть сплоченным, как никогда, однако Пригожин создал ситуацию, которой уже воспользовались западные СМИ и спецслужбы, запустив волну недостоверной информации.

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Рамзан Кадыров потребовал не ставить под сомнения решения Верховного Главнокомандующего и обратился к военнослужащим, попросив их не реагировать на обещания и провокации и выступить против новой угрозы.

«Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряженности. Мы сделаем всё, чтобы сохранить единство России и защитить её государственность! Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы!», — сказано в сообщении главы Чечни.

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