Глава Чечни Кадыров прокомментировал действия ЧВК «Вагнер» в Ростовской области

«Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряженности. Мы сделаем всё, чтобы сохранить единство России и защитить её государственность! Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы!», — сказано в сообщении главы Чечни.