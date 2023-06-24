Глава СК Бастрыкин отреагировал на мятеж в Ростовской области

Ранее глава СПЧ заявил, что надеется на мирное разрешение ситуации с ЧВК «Вагнер» в Ростове. Напомним, накануне глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сделал несколько заявлений о конфликте с российскими военнослужащими, из-за которых депутаты заподозрили его в сотрудничестве со спецслужбами США.