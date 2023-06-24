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Глава СК Бастрыкин отреагировал на мятеж в Ростовской области

24 июня 2023, 15:46
Фото: 1MI
Глава СК Бастрыкин отреагировал на мятеж в Ростовской области
Глава СК Александр Бастрыкин поручил подчиненным начать оперативный обмен информации с другими ведомствами и отреагировать на преступления против государственности, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Вечером 24 июня Следственное управление СК РФ объявило о том, что Александр Бастрыкин поручил принять меры реагирования против преступлений, направленных против государственной власти и военных.

В настоящий момент руководителям военных и областных органов следствия необходимо организовать работу персонала в усиленном режиме, а также наладить каналы обмена информацией с МО РФ, МВД, ФСБ, МЧС и Росгвардией.

Также глава Следкома поручил подчиненным принять исчерпывающие меры для недопущения преступлений против государственной власти и безопасности общества, а также разъяснить населению, какая ответственность последует за соучастие в подобных преступлениях.

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«Военным следственным органам СК России также поручено оперативно реагировать в рамках своей компетенции на возможные нарушения со стороны военнослужащих», — сказано в сообщении.

Ранее глава СПЧ заявил, что надеется на мирное разрешение ситуации с ЧВК «Вагнер» в Ростове. Напомним, накануне глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сделал несколько заявлений о конфликте с российскими военнослужащими, из-за которых депутаты заподозрили его в сотрудничестве со спецслужбами США.

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